نقل شخصين إلى المستشفى بعد العثور على طرد مريب في البرلمان البريطاني

قالت الشرطة البريطانية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه جرى نقل شخصين إلى المستشفى كإجراء احترازي خلال قيام محققين بفحص طرد مريب في البرلمان.

وقال متحدث باسم البرلمان البريطاني، إنه تبين أن مادة مريبة أرسلت إلى أحد الأبنية في مقر البرلمان غير خطيرة.

وأضاف المتحدث في بيان: “فحصت الشرطة اليوم مادة مريبة وخلصت إلى أنها ليست خطيرة”.

وكانت المتحدثة باسم البرلمان البريطاني، قالت في وقت سابق من اليوم، إن الشرطة فحصت مادة مثيرة للريبة عند مبنى البرلمان في وستمنستر. وأضافت أنه تم تطويق المكان دون إجلاء أحد.