بوتين يطالب بريطانيا بكشف خبايا تسمم جاسوس روسي

طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بريطانيا، بكشف حقيقة ما حدث لجاسوس روسي سابق، سُمم بغاز للأعصاب جنوب إنجلترا، قبل أن تتحدث إلى موسكو.

وقال بوتين: “عليكم أن تكشفوا حقيقة ما حدث هناك، وبعدها سنبحث الأمر”، بحسب “بي.بي.سي”.

ويرقد العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال البالغ 66 عامًا وابنته يوليا في المستشفى، في حالة خطيرة منذ الرابع من مارس/آذار الجاري، عندما عثر عليهما فاقدَي الوعي أمام مركز تجاري في مدينة سالزبري جنوب إنجلترا.

في المقابل، قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي اليوم الإثنين، إنه “من المرجح بشدة” أن تكون موسكو مسؤولة عن تسميم سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في إنجلترا.

وأضافت ماي أمام البرلمان أنه “إما أن الدولة الروسية مسؤولة مباشرة عن تسميمهما، وإما أنها سمحت بوصول غاز أعصاب إلى أيدي جهات أخرى”.