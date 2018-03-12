روسيا تنشئ مركزًا لخدمة منظومة “S300” الصاروخية في إيران

أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير كوغي، اليوم الإثنين، عن إنشاء بلاده مركزًا للخدمات الفنية تتعلق بمنظومة صواريخ “S300” في إيران.

وقال كوغي في حديثه لشبكة الأخبار 24، “إن روسيا تقوم ببناء مركز خدمة لنظام الدفاع “S300″ في إيران”.

وأكد دميتري شوغاييف، رئيس الوكالة الفيدرالية للتعاون الفني العسكري أنه “لا يوجد اتفاق جديد بين روسيا وإيران في مجال التعاون العسكري – التقني، وروسيا فقط عليها أن تقدم الخدمات الفنية للأنظمة الصاروخية التي تم بيعها إلى إيران في السابق”.

وكان السفير الروسي في طهران ليفان جاغاريان، قد أعلن في منتصف شباط/ فبراير الماضي 2017، أن موسكو انتهت في 2016 من تزويد إيران بمنظومة صواريخ “S300″، وفق اتفاق مبرم بين البلدين تم التوقيع عليه 2007.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، في مطلع أبريل/ نيسان العام الماضي، نجاحها في أول مرة لاختبار منظومة صواريخ “S300” الروسية.