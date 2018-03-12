إدارة ترامب تعتزم تدريب معلمين على استخدام السلاح في المدارس

المصدر: ا ف ب

أعلن مسؤولون حكوميون الأحد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقدم المساعدة للولايات الأمريكية الراغبة بتدريب معلمين أو موظفي المدارس على استخدام أسلحة، لمنع عمليات القتل المشابهة لتلك التي أودت بحياة 17 شخصًا بفلوريدا الشهر الماضي.

وقال اندرو بريمبرغ، أحد مستشاري الرئيس إن “إدارة ترامب ستعمل مع الولايات على توفير تدريب صارم على استخدام الأسلحة، يستهدف العاملين المؤهلين في المدارس”.

وأشار مسؤول حكومي آخر، لم يرغب في كشف اسمه، إلى أن هناك بالفعل “عددًا” من البرامج في أنحاء البلاد تهدف إلى تدريب موظفي المدارس على إطلاق النار. وأضاف المسؤول نفسه أن إدارة ترامب “تعمل مع وزارة العدل لمواصلة وزيادة حجم المساعدات” المخصصة لمبادرات كهذه.

وقالت بيتسي ديفوس وزيرة التعليم في إدارة ترامب، إن فكرة إدخال أسلحة إلى المدارس للتعامل مع قتلة محتملين، هي “جزء من خطة براغماتية لتحسين السلامة بشكل كبير في المدارس”.

وأضافت ديفوس التي سترأس لجنة اتحادية حول السلامة المدرسية تضم معلمين وخبراء “نحن عازمون على العمل بسرعة لان لا وقت نضيعه”.

في منتصف شباط/فبراير الماضي قُتل 17 شخصًا عندما فتح شاب يبلغ من العمر 19 عامًا النار داخل مدرسة ثانوية في جنوب شرق فلوريدا، وفق ما أعلن شريف مقاطعة برووارد، في عملية إطلاق نار هي من بين الأسوأ منذ 25 عامًا في الولايات المتحدة.

وقد تم القبض على مطلق النار والتعرف عليه، بأنه نيكولاوس كروز المولود في أيلول/سبتمبر 1998 والذي اعتُبرت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي “مقلقة للغاية”. و كان مسلحًا ببندقية شبه آلية طراز ار-15.

وتتكرر عمليات إطلاق النار داخل مدارس أمريكية. وحصلت 18 عملية إطلاق نار في العام 2018 من بينها العملية الأخيرة في مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية.

وتعهد ترامب في شباط/فبراير باتخاذ إجراءات “قوية” من أجل التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة، مشيرًا إلى إمكان تسليح بعض المدرسين، وهي مسألة تثير جدلاً كبيرًا.

وانتقد ترامب مبدأ المدارس التي تحظر أي سلاح ناري إذ اعتبر أنها تجتذب “المهووسين” الذين نعتهم بـ “الجبناء” وقال إنهم يبحثون عن أهداف لا يواجهون فيها خطر أن يتعرضوا لإطلاق نار دفاعًا عن النفس.