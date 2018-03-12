“بي.بي.سي” تلجأ للأمم المتحدة لحماية صحفييها في إيران

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الاثنين، إنها ستلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية صحفييها في إيران بعدما تزايدت حدة الاضطهاد والمضايقات من جانب السلطات الإيرانية في 2017.

وقال مدير عام (بي.بي.سي) توني هول في بيان “تتخذ بي.بي.سي خطوة لم يسبق لها مثيل باللجوء إلى الأمم المتحدة؛ لأن محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بإنهاء مضايقاتها تم تجاهلها تماما”.

وأضاف “في الحقيقة، تفاقم خلال السنوات التسع الماضية العقاب الجماعي لصحفيي خدمة بي.بي.سي الفارسية وأسرهم”.

وفي ديسمبر كانون الأول، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إنه أثار مسألة “المضايقات الرسمية للصحفيين الذين يعملون في خدمة بي.بي.سي الفارسية وأسرهم داخل إيران” مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عندما زار طهران.

وقالت (بي.بي.سي) إن صحفيين في لندن يعملون لحساب خدمتها الفارسية، وهي جزء من خدمتها الدولية، وأسرهم في إيران تم استهدافهم منذ تدشين المحطة التلفزيونية الفضائية في 2009.