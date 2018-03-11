برلمان الصين يتيح للرئيس شي البقاء في السلطة لأجل غير مسمى

رفعت الصين الأحد قيد الفترتين الساري على رئاسة البلاد، بتعديل دستوري يمنح الرئيس شي جين بينغ حق البقاء في منصبه لأجَلٍ غير مسمى، ويؤكد وضعه كأقوى زعيم للبلاد منذ وفاة ماو تسي تونغ قبل أكثر من 40 عامًا.

وأعلن الحزب الشيوعي الحاكم اقتراح تعديل الدستور الشهر الماضي فقط، ولم يكن هناك أدنى شك في إقرار التعديل في ظل هيمنة النواب الموالين للحزب على البرلمان.

وتشمل التعديلات -أيضًا- تضمين نظرية شي السياسية في الدستور بعد إضافتها لميثاق الحزب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في نهاية مؤتمر الحزب، وهو أمر لم يحدث لزعيم صيني آخر أثناء وجوده في السلطة منذ ماو.

كما اشتملت على إدراج بنود تمنح إطارًا قانونيًا لإدارة جديدة عليا لمكافحة الفساد.

وجاء إقرار التعديل في تصويت جرى في قاعة الشعب الكبرى، وشهد اعتراض نائبين فقط وامتناع ثلاثة من بين قرابة ثلاثة آلاف مندوب.

وتم إخراج الصحفيين من القاعة الرئيسة عندما بدأ أعضاء البرلمان ملء بطاقات التصويت، لكن سمح بعودتهم لمشاهدة الأعضاء وهم يضعون البطاقات في الصناديق واحدًا تلو الآخر.

وأدلى شي بصوته أولًا، وتبعه الأعضاء الآخرون للجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني التي تحكم الصين.

وضجت القاعة بتصفيق حاد عند إعلان نتيجة التصويت؛ رغم أن شي لم يوجه كلمة للبرلمان.

وقام الزعيم الراحل دنغ شياو بنغ بوضع قيد الفترتين الرئاسيتين في الدستور الصيني عام 1982 بعد ست سنوات من وفاة ماو تسي تونغ، إدراكًا منه لأخطار حكم الرجل الواحد وعبادة الشخصية، وتبنّى بدلًا من ذلك مبدأ القيادة الجماعية.

وفي كلمة للصحفيين، رفض شن تشون ياو رئيس لجنة الشؤون التشريعية للجنة الدائمة للبرلمان المخاوف من أن الخطوة قد تخاطر بالعودة إلى حكم الرجل القوي أو قد تؤدي لاضطرابات سياسية أو صراعات داخلية.

وقال شن “فيما يتعلق بالافتراضات والتخمينات والأوضاع في أسئلتكم، أعتقد أن هذا غير موجود”.

وأضاف، أن الحزب خلال تاريخه الممتد لتسعة عقود تغلب على الصعاب، وحل مشكلات كبرى بما في ذلك عمليات تغير القيادة بنظام، والحفاظ على حيوية واستقرار الحزب والبلاد.

وتابع شن قائلًا “خلال 40 عامًا من الإصلاح والانفتاح، نجحنا في تأسيس وتوسيع طريق التنمية السياسية الاشتراكية بخصائص صينية”.