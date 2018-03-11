متظاهرون من أجل عفرين يشتبكون مع الشرطة الألمانية ويعطلون حركة القطارات في بريطانيا

المصدر: أ.ف.ب

أصيب عدد كبير من الأشخاص بجروح الأحد في مطار دوسلدورف (غرب ألمانيا) خلال صدامات بين متظاهرين مؤيدين للأكراد وأتراك والشرطة، فيما أدت تظاهرات مماثلة لتعطيل حركة النقل في محطتي قطارات في بريطانيا، على ما أعلنت السلطات البريطانية والألمانية.

وقد فرقت الشرطة بوساطة الغاز المسيل للدموع تظاهرة لناشطين مؤيدين للأكراد كانوا يحتجون على تدخل الجيش التركي في شمال غرب سوريا، ضد “وحدات حماية الشعب” الكردية منذ 20 كانون الثاني/يناير.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن التظاهرة التي شارك فيها حوالي 150 شخصًا شهدت صدامات أسفرت عن “عدد كبير من الجرحى”، دون مزيد من التفاصيل.

ونظّم عدد كبير من التظاهرات المؤيدة للأكراد في نهاية هذا الأسبوع في ألمانيا. ولم يتم الإعلان عن التظاهرة التي نظمت في دوسلدورف.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي متظاهرين يحملون يافطة كتب عليها “عفرين تتحول إلى فيتنامنا. سننتصر على الفاشية”.

وفي بريطانيا، أجبر متظاهرون مؤيدون للأكراد السلطات البريطانية على إغلاق محطتي قطار مانشستر بيكاديللي وكينغز كروس في لندن. واحتشد أفراد من الشرطة لمنع المتظاهرين من الدخول لرصيف أو باحة محطة القطار، ما أدى لتعطيل حركة القطارات.

ونجح عشرات المتظاهرين من اقتحام السكة الحديدية في محطة مانشستر ما أدى لتوقف سير القطارات واضطراب حركة المسافرين في البلاد.

وقال مارك كليلاند المشرف على شرطة النقل البريطانية إن “المنخرطين في أحداث بعد الظهر سيكونون عرضة لتحقيقات مكثفة قد تؤدي لاعتقالهم ومحاكمتهم”.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن العملية التي تشن حاليًا في منطقة عفرين ستمتد في اتجاه الحدود العراقية وخصوصًا مدينة كوباني (عين العرب) السورية ذات الغالبية الكردية.

وأضاف الرئيس التركي في خطاب متلفز ألقاه في مرسين جنوب تركيا “بعد تنظيف عفرين من الإرهابيين، سننظف أيضًا منبج وعين العرب (الاسم العربي لكوباني) وتل أبيض ورأس العين والقامشلي”.