بوتين يعترف بأنه أمر بإسقاط طائرة ركاب تركية في 2014

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه أمر في 2014 بإسقاط طائرة ركاب تركية قالت تقارير إنها كانت تحمل قنبلة وتستهدف افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة سوتشي.

وفي فيلم وثائقي بعنوان “بوتين” تبلغ مدته ساعتين ويُعرض على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، قال بوتين للصحفي أندريه كوندراشوف إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رجال الأمن المسؤولين عن أولمبياد سوتشي في السابع من فبراير/ شباط 2014 قبيل حفل افتتاح الدورة “وقيل لي إن طائرة كانت في طريقها من أوكرانيا إلى اسطنبول خُطفت وإن الخاطفين يطالبون بالهبوط في سوتشي”.

وقال كوندراشوف في الفيلم إن “قائدي طائرة من طراز بوينغ 737-800 تابعة لشركة بيغاسوس أيرلاينز التركية كانت في رحلة من خاركيف إلى اسطنبول أفادوا بأن أحد الركاب يحمل قنبلة وأن الطائرة مضطرة لتغيير مسارها إلى سوتشي”.

وأضاف الصحفي أن “الطائرة كانت تقل 110 ركاب في حين كان أكثر من 40 ألف شخص موجودين في الاستاد لمشاهدة حفل الافتتاح”.

وقال بوتين إنه “سعى للحصول على نصيحة مسؤولي الأمن وقيل له إن خطة الطوارئ في مثل هذا الموقف تقضى بإسقاط الطائرة”.

وأضاف: “قلت لهم تصرفوا وفقًا لهذه الخطة.. وبعد فترة وجيزة من ذلك وصلت إلى مكان الأولمبياد برفقة مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية”.

وتابع أنه “بعد عدة دقائق تلقى اتصالًا آخر أبلغه أنه كان بلاغًا كاذبًا وأن الراكب كان مخمورًا وأن الطائرة ستواصل رحلتها إلى تركيا”.

وأكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأحد التصريحات التي وردت في الفيلم.