بوتين يقول إن جده عمل طباخًا لدى ستالين ولينين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلم تسجيلي نُشر على الإنترنت، اليوم الأحد، إن جدّه لأبيه عمل طبّاخًا لكل من فلاديمير لينين، وجوزيف ستالين.

وأضاف في الفيلم، الذي يحمل اسم “بوتين” ومدته ساعتان، أن سبيريدون بوتين كان عضوًا مهمًا في طاقم العاملين في مكتب ستالين.

وكان الزعيم السوفييتي الراحل الذي تُوفي العام 1953 قد قام بحملة تطهير واسعة النطاق خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 3 عقود.

وأوضح بوتين أن جدّه “كان طباخًا لدى لينين، وبعد ذلك لدى ستالين في منطقة موسكو”.

وقال أندريه كوندراشوف الذي أصبح المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس في شهر كانون الثاني/ يناير، إن سبيريدون بوتين استمر في العمل طباخًا لدى المؤسسة السوفييتية حتى قبل وقت قليل من وفاته في العام 1965 عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن المعلومات الواردة في الفيلم دقيقة.

ويعتبر جوزيف ستالين القائد الثاني للاتحاد السوفييتي، ورئيس الوزراء (1941-1953)، بينما كان فلاديمير لينين ثوريًا، روسيًا، ماركسيًا، وقائد الحزب البلشفي والثورة البلشفية، وأسّس المذهب اللينيني السياسي، رافعًا شعاره “الأرض، والخبز، والسلام”.