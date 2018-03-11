السجن 6 أعوام لإيراني بتهمة التجسس لصالح بريطانيا

قضت السلطات القضائية في إيران بالسجن 6 أعوام بحق مواطن متهم بالتجسس لصالح بريطانيا.

وقال المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران عباس جعفري دولت آبادي، اليوم الأحد، إن “السلطات تمكنت مؤخرًا من إصدار حكم بالسجن 6 أعوام ضد مواطن يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، واعترف بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية”، بحسب وكالة أنباء “مهر” الحكومية.

ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية الشخص المحكوم عليه، وتاريخ اعتقاله من قبل السلطات الأمنية، لكنه قال إن “هذا المواطن الإيراني الإنجليزي لديه قضية أخرى مع أحد البنوك الخاصة، وهذه القضية تخضع للتحقيق”.

ولا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة، ويتعرّض حملتها إلى الملاحقة والمراقبة من قِبل السلطات الإيرانية، وعادة ما توجّه لهم تهم تتعلق بالتجسس، واستهداف الأمن القومي، والدعاية ضد النظام.

من جانب آخر، أعلن المدعي العام ذاته، عن إدانة أحد المسؤولين السابقين في وزارة الزراعة، والحكم عليه بالسجن 8 سنوات.

وأشار إلى أن “التحقيقات مستمرة في قضية مهدي جهانغيري شقيق النائب الأول للرئيس حسن روحاني الذي اعتُقل مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بتهمة فساد مالية في محافظة كرمان جنوب إيران”.

وأكد دولت آبادي أن “التحقيق مستمر في قضية مهدي جهانغيري، وقد أُطلق سراحه بكفالة مالية الأسبوع الماضي”.