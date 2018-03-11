بالصورة.. هكذا تحطمت طائرة تركية في إيران خلال رحلة من الشارقة إلى إسطنبول

نشرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، تقارير حول الكيفية التي تحطمت فيها طائرة تركية في البلاد، بينما كانت متجهة من إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، إلى مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن مسؤول في المنظمة الإيرانية للطيران المدني، أن قائد الطائرة المنكوبة “طلب الأذن بالتحليق على ارتفاع منخفض، ثم اختفت الطائرة عن شاشات الرادار”.

بدوره قال المتحدث باسم هيئة الطوارئ مجتبى الخالدي، إن “الطائرة سقطت بعد احتراق محركها، وشاهد سكان المنطقة التي سقطت بها احتراقها قبل سقوطها، وارتطامها بالجبال، والنيران ما زالت مشتعلة في المكان”.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام إيرانية، ما قالت إنها “اللحظات الأولى لتحطّم الطائرة، في منطقة جبلية وعرة”، الأمر الذي قد يؤدي إلى تأخير وصول الإسعافات إليها.

وفي وقت سابق اليوم قالت وسائل الإعلام الإيرانية “إن طائرة تركية خاصة كانت في طريقها من إمارة الشارقة إلى إسطنبول تحطّمت في محافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب إيران على بعد 400 كلم جنوب طهران”.