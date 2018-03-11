ضابط بجيش الاحتلال يحذر من “تهديد كبير للإسرائيليين”

أعرب ضابط في الجيش الإسرائيلي، عن تخوّف الاحتلال مما وصفه بـ”تهديد كبير لسكان إسرائيل” خلال أي تصعيد عسكري مقبل.

ونقل موقع “والا العبري” الأحد عن الضابط الإسرائيلي أن “هذا التهديد يتمثّل في صواريخ الغراد التي تمتلكها حركة حماس“.

وقال الضابط إن “صواريخ الغراد يصل مداها إلى 40 كيلومترًا، ما سيجعل بعض المناطق الإسرائيلية المهمة تحت مرمى النار، سواء على الحدود الشمالية أو الجنوبية، ما سيشكل تهديدًا حقيقيًا”.

وأضاف أن “هذه الصواريخ تهدد مناطق الضفة الغربية والنقب والعربا وغور الأردن، إضافة إلى تل أبيب وحيفا”، مضيفًا أن “هذه المناطق تحتوي على ملاجئ بنسبة 95%”.

وأشار إلى أن “صواريخ الغراد متوسطة المدى، يبلغ قطرها 122 ملم، وتحمل رأسًا متفجرًا زنته 6 كيلوغرامات، وقادرة على الوصول إلى مناطق إسرائيلية مأهولة بالسكان”، لافتًا إلى أن “قيادة الجيش تتوقع سقوط مئات الصواريخ في الحرب القادمة”.

وكشف الضابط أن “إسرائيل تبني الآن ملاجئ قوية، وتجري فحوصات للمباني السكنية والمدارس لتعزيز قدرتها على مواجهة هذه الصواريخ”، مضيفًا أن “وزارة الإسكان الإسرائيلية، تعمل على مشروع تأمين المباني السكنية، بتكلفة 200 مليون شيكل، لحماية هذه المباني من الانهيار، في حالات القصف الصاروخي”.