خامنئي يقبل استقالة جنتي من إمامة “الجمعة” طهران والمعارضة تشكك

أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، موافقته على استقالة “أحمد جنتي” من إمامة صلاة الجمعة بالعاصمة طهران، في خطوة وصفتها وسائل إعلام معارضة بأنها “تنحية محترمة” لرجل الدين المتشدد.

وقال الموقع الرسمي لعلي خامنئي، إن “المرشد الأعلى في إيران وافق على استقالة تقدّم بها آية الله أحمد جنتي عن إمامة الجمعة في طهران”.

بدورها قالت وسائل إعلام معارضة إن “أحمد جنتي تمّت تنحيته بطريقة محترمة، إلا أنها لم تكن بناء على رغبته”.

وتحدثت المصادر عن “وجود توجه لدى المرشد الأعلى علي خامنئي لإقالة جنتي من منصب رئيس مجلس صيانة الدستور أيضًا في إطار تغييرات داخلية”.

وتعرّض جنتي لانتقادات شديدة في الأيام الماضية، خصوصًا من قبل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، على خلفية رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 19 من مايو/ آيار الماضي.

ويعتبر مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة تحكيم في إيران ويتكون من 12 عضوًا، 6 منهم فقهاء دين يعيّنهم المرشد الأعلى للثورة، أما الـ 6 الباقون فيكونون من الحقوقيين، ويعيّنهم مجلس الشورى بتوصية من رئيس السلطة القضائية.

ويبلغ أحمد جنتي من العمر 91 عامًا وقد تولى مناصب ومسؤوليات عدة منذ الثورة الإيرانية عام 1979، ويعد من أبرز رجال الدين المتشددين، وأحد أهم الشخصيات المقربة من المرشد علي خامنئي، كما أنه أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة.