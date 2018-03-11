ترامب يرفض طلبًا من المكسيك بشأن الجدار الحدودي‎

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلبًا لرئيس المكسيك إنريكي بينيا نييتو بشأن الجدار الحدودي الذي يعتزم الأول بناءه.

وقال ترامب مساء أمس السبت إن الرئيس المكسيكي طالبه بالعدول عن الفكرة، وإن المكسيك لن تدفع تكاليف إقامة الجدار الحدودي الذي اقترحته الولايات المتحدة.

وخلال تجمع لحملة انتخابية لمرشح جمهوري للكونغرس في بنسلفانيا، كشف ترامب عن بعض تفاصيل مكالمة هاتفية مع بينيا نييتو الشهر الماضي، أدت إلى تأجيل خطط الزعيم المكسيكي القيام بأول زيارة للبيت الأبيض.

وقال ترامب إن بينيا نييتو “رجل لطيف حقًا” قدم طلبه باحترام.

وأضاف ترامب: “قال ‘سيدي الرئيس، أريدك أن تقول إن المكسيك لن تدفع تكاليف الجدار‘”.

وقال ترامب إنه رد قائلاً: “قلت، ‘هل أنت مجنون؟ أنا لن أفعل ذلك”.

ولم يرد مسؤولون في مكتب بينيا نييتو على طلب للتعقيب على تصريحات ترامب.