ترامب: محادثات كوريا الشمالية قد تؤدي إلى أعظم اتفاق للعالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن محادثاته المزمعة مع كوريا الشمالية قد تنتهي بالفشل أو تؤدي إلى “أعظم اتفاق للعالم” مما يزيل التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

وأضاف ترامب في تجمع سياسي يوم السبت -بالتوقيت المحلي- “قد أغادر سريعًا أو ربما نجلس ونبرم أعظم اتفاق للعالم”.

وقال ترامب، إنه يعتقد أن كوريا الشمالية تريد السلام وأن الوقت قد حان لذلك.

وفي وقت سابق السبت، قال ترامب “إن كوريا الشمالية تعهدت بوقف التجارب الصاروخية أثناء اجتماعاتنا”.

وكتب ترامب على تويتر “لم تجرِ كوريا الشمالية أي تجربة صاروخية منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وتعهدت بعدم القيام بذلك أثناء اجتماعاتنا، أعتقد أنهم سيلتزمون بتعهدهم”.

ولم يصدر البيت الأبيض أي موعد لعقد اجتماع بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لكن ترامب قال “إنه سيجتمع مع كيم الذي وجه الدعوة”.