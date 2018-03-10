مئات الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب ضد الفساد الحكومي

تظاهر مئات الإسرائيليين، يوم السبت، وسط مدينة تل أبيب ، ضد ما وصفوه بالفساد الحكومي، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “معاريف”.

وقد نظم نحو 100 إسرائيلي تظاهرة مناوئة للتظاهرة الأولى، ومؤيدة لنتنياهو وحكومته، حسب الموقع ذاته.

ولم تقع أي مناوشات بين الطرفين.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2016، يتظاهر آلاف الإسرائيليين بشكل أسبوعي ضد الفساد الحكومي، ويطالبون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاستقالة، على خلفية شبهات فساد ضده.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت في فبراير/شباط الماضي المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشوة والخداع وخيانة الثقة في ملفي فساد.

وما زالت الشرطة تحقق مع نتنياهو في ملف فساد آخر يعرف بقضية “بيزك” أو الملف 4000 ، يشتبه فيه بتقديمه امتيازات كبيرة لشركة الاتصالات المحلية “بيزك” المملوكة لشاؤول ألوفيتش، مقابل تقديم تغطية إعلامية إيجابية له ولزوجته سارة، في موقع “والا” الإخباري، الذي يملكه ألوفيتش أيضًا.