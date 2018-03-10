“سي أن أن” تتهم لعبة إلكترونية روسية بالإسهام في هزيمة هيلاري كلينتون!

اتهمت شبكة “سي أن أن” التلفزيونية الأمريكية، قراصنة روس بابتكار لعبة إلكترونية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016، تسخر من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، وزعمت أن هذه اللعبة أسهمت بشكل أو بآخر في خسارة المرشحة كلينتون للانتخابات أمام منافسها دونالد ترامب.

وقالت الشبكة التلفزيونية في تقرير يوم السبت، “إن روسيا أنزلت للأسواق لعبة اسمها “هيلتندو” Hilltendo، كان من المفترض أن يقوم المستخدمون الذين يمثلون هيلاري كلينتون، أثناء اللعب بتمثيل حذف رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي معلومات سرية، واستلام الأموال من الدول العربية مقابل ذلك، و”رمي الدستور الأمريكي بعيدًا قدر الإمكان “.

ووفقًا لـ”سي أن أن”، تم إنشاء هذه اللعبة من قبل قراصنة روس، وتمكن 19 ألف شخص أمريكي من اللعب بها قبل موعد الانتخابات.

العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي اعتبروا هذا الخبر ذريعة للسخرية من القناة التلفزيونية، التي اتهمت مرارًا بالتحيز ضد الرئيس ترامب وتضخيم موضوع “علاقاته” المزعومة مع روسيا.

وكتب مستخدم تويتر @ ejess12 “من الرائع أنه بفضل CNN يمكننا دائمًا أن نضحك بشكل جيد”.

وتندر Wwlasss مازحًا وقال”نعم ، كما تعلمون ، فقط بسبب هذه اللعبة الروسية عدلت عن التصويت لهيلاري وغيّرت رأيي بشأنها”.

قال @ errol54 ” يا إلهي ، إلام تحولت قناتكم وإلى أي هوة هوت..إنه أمر فظيع”.