على وقع مسيرات حاشدة.. محافظ “أصفهان” يحذّر من خروج الوضع عن السيطرة (فيديو)

دخلت احتجاجات المزارعين والفلاحين في محافظة أصفهان الإيرانية، السبت، يومها الثالث على التوالي، فيما حذّر حاكم المحافظة، محسن مهر علي زادة، حكومة الرئيس، حسن روحاني، من خروج الأوضاع عن السيطرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، أن “مسيرات احتجاج حاشدة نظمها المزارعون والفلاحون اليوم السبت، في أصفهان للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية”، مشيرة إلى أن “المتظاهرين ردَّدوا شعارات مناهضة لبعض الوزراء في الحكومة الإيرانية”.

كما أظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين وهم يهتفون بشعارات ضد القوات الخاصة التي منعتهم من الوصول إلى مبنى حاكم المحافظة.

وفي ظل هذه الأوضاع، دعا زادة، حكومة روحاني إلى الاستجابة لمطالبة المتظاهرين والإسراع بحل الأزمة التي وصفها بـ”المتفاقمة”.

وقال زادة إن “محافظة أصفهان تشهد أزمة يجب على السلطات والحكومة التدخل لحلها”، محذرًا ممّا اعتبره “محاولة بعض وسائل الإعلام استثمار الأحداث”.