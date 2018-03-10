نتنياهو يدعو “الأونروا” لتقليص خدماتها للاجئين الفلسطينيين

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لإجراء تقليص إضافي على الموازنة العامة لدعم اللاجئين الفلسطينيين، ونقل مكاتبها إلى الأردن.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن نتنياهو انزعاجه خلال اجتماعه الأخير مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في لقائهما بمدينة ميونيخ قبل أسابيع، وذلك من الدور الذي تقوم به “الأونروا”؛ لأنها تعمل على تخليد مشكلة اللاجئين”.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو لديه رغبة باقتطاع بعض من موازنة “الأونروا”، وتحويلها مباشرة للأردن، حيث يوجد على أراضيه ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني، مبينة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية عرض الموضوع رسميًا على الأمين العام.

والتقى نتنياهو خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك مع السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن، نيكلي هايلي، وبحث معها الموضوع ذاته.

وأثار نتنياهو خلال لقائه مع غوتيريس مسألة دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واقترح أن تحل بدلًا من “الأونروا” في القيام بمهام مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تحويل الأموال التي تصل “الأونروا” لهذه المنظمة، بجانب توسيع صلاحياتها ومهامها كي تدير مهام شؤون اللاجئين الفلسطينيين.

وأبلغ مسؤول إسرائيلي كبير القناة أن نتنياهو شكّل قبل شهرين طاقمًا من عدة وزارات حكومية، برئاسة مستشار الأمن القومي مائير بن شبات، مهمته الأساسية تصميم سياسة واضحة تجاه مستقبل “الأونروا”، وتقديمها لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للتوصل إلى سياسة مشتركة بهذا الخصوص.

وقد حصل هذا الطاقم الحكومي على معطيات رقمية من أجهزة الأمن، تفيد بأن “الأونروا” توفر يوميًا وجبة غذاء لمليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما لا تستطيع أي منظمة دولية توفيره، ما يتطلب استمرار “الأونروا” في عملها خشية انفجار الوضع الميداني، وتحديدًا في قطاع غزة، على حد وصف القناة.