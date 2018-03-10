متجاهلة تاريخها بهذا الخصوص.. إيران تحمل بريطانيا مسؤولية اقتحام سفارتها في لندن

حمل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، السبت، الحكومة البريطانية مسؤولية دخول عناصر ينتمون للمرجع الديني المعارض صادق الشيرازي إلى مبنى سفارة طهران في لندن، مؤكدًا أن بلاده سترد بقوة على ذلك الحادث.

وقال نوبخت في تصريحات للصحفيين، “إننا ندين الحادث الذي وقع الليلة الماضية في السفارة الإيرانية، لكن ما تم الإبلاغ عنه هو أن الشرطة البريطانية واجهت بعد عدة ساعات الأشخاص الذين دخلوا السفارة بشكل غير قانوني، مما يدل بالتأكيد على أن الشرطة البريطانية لم تلتزم بالقواعد الدولية”.

وفي سياق متصل، هاجم رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، الحكومة البريطانية، مشيرًا إلى أنها تتحمل المسؤولية الكاملة وراء الحادثة.

وقال بروجردي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن “على حكومة بريطانيا تحمل مسؤولياتها فدخول عناصر متشددين إلى شرفة السفارة الإيرانية في لندن، ما كان ليتم لولا موافقة وتغاضي القوى الأمنية والشرطية البريطانية”.

واللافت هنا أن لإيران تاريخ حافل باقتحام السفارات الموجودة على أراضيها، كان آخرها الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد شمال شرق البلاد في مطلع كانون الثاني/يناير 2016، على خلفية إعلان الرياض إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بجرائم أمنية وإرهابية.

وسمحت السلطات الإيرانية حينها للمئات من المتطرفين باقتحام مبنى سفارة المملكة، حيث قاموا بإحراقها ومصادرة الممتلكات الموجودة فيها، في خطوة تخالف العلاقات الدولية بين الدول واحترام سيادة البلدان.