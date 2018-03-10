رغم القيود.. أرملة معارض إيراني قضى بسجن في طهران تسعى للمغادرة

المصدر: أ ف ب

تمثُل أرملة جامعي ايراني كندي توفي في السجن في طهران في شباط/فبراير ومنعتها السلطات الايرانية في اللحظة الاخيرة من مغادرة البلاد أمام هيئة جوازات السفر، اليوم السبت، بحسب ما أعلن أحد أبنائها.

وقال رامين سيد إمامي في مقابلة مع قناة “سي بي سي” التلفزيونية الكندية إن مريم مومبيني أرملة كاووس سيد إمامي كان من المفترض أن تسافر مع نجليها، وبعد أن سجلوا وصولهم إلى مطار طهران وكانوا ينتظرون في قاعة المسافرين، سمعوا مسؤولين “ينادون اسم والدتي”.

وتابع رامين المعروف أيضا باسمه الفني كمغن “كينغ رام” لقد “فهمنا عندها أن هناك مشكلة … فقد عمت الفوضى”.

ومضى يقول إن مسؤولين إيرانيين قالوا لنا إن “والدتنا غير مسموح لها بالسفر … وأن اسمها مدرج على لائحة ما”، معربًا عن الأمل في أن تتمكن من مغادرة إيران سريعًا.

ومن المفترض أن تمثل مريم، اليوم السبت، أمام هيئة الجوازات والهجرة الإيرانية.

وتمكن رامين وشقيقه مرهان من العودة إلى كندا، وتابع رامين “لقد رجتنا والدتنا الصعود إلى الطائرة وقالت إن علينا الرحيل وأن نكون بأمان”، مشيرًا إلى أن الثلاثة قرروا مغادرة إيران بعد تعرضهم للتهديد والمضايقة إثر وفاة والدهم في السجن في طهران.

وتوفي كاووس سيد إمامي الاستاذ الجامعي والخبير البيئي في سجن ايوين بطهران في شباط/فبراير. وتقول السلطات الإيرانية إن كاووس الذي اعتقل في كانون الثاني/يناير واتهم بالتجسس، انتحر في زنزانته. وشككت العائلة بهذه الرواية للأحداث، مؤكدة أن السلطات هددتها.

وبعد الإعلان عن وفاته، دعت الحكومة الكندية إيران إلى اعطاء إيضاحات حول ملابسات الوفاة التي اعتبرتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مشبوهة.

وكانت السلطات الإيرانية تتهم الأستاذ الجامعي المعروف ومدير منظمة “صندوق تراث الحياة البرية الفارسية” كاووس سيد إمامي، بالانتماء إلى شبكة تجسس تابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية والموساد الإسرائيلي.

ولا تعترف إيران بمزدوجي الجنسية وتعاملهم كمواطنين إيرانيين، ما يحرمهم من أي زيارات أو مساعدات قنصلية.

ولا تقيم إيران وكندا علاقات دبلوماسية منذ 2012. وفي خضم الأزمة حول الموضوع النووي الايراني، أغلقت أوتاوا هذه السنة سفارتها في طهران وأبعدت الدبلوماسيين الإيرانيين الموجودين في كندا.