واشنطن تطالب موسكو بطرد ممثلين لكوريا الشمالية من أراضيها

طلبت الولايات المتحدة من روسيا طرد ممثلي جمهورية كوريا الشمالية الماليين والتجاريين من أراضيها.

وقالت نائبة وزير المالية الأمريكي لمكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، سيغال ماندليكر، اليوم الجمعة، إن “على موسكو القيام بهذا الأمر بحسب ما يتطلب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي فرض عقوبات بالإجماع على بيونغ يانغ”.

والغريب في هذه المطالبة، أنها تأتي في ذات اليوم الذي وافق فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عقد اجتماع تاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، هو الأول من نوعه بين قادة البلدين.

وقالت ماندليكر متحدثة من واشنطن:”نحث روسيا على طرد الممثلين الماليين والتجاريين لكوريا الشمالية الذين يعيشون على أراضيها، كما يطالب قرار مجلس الأمن الدولي من روسيا”.

وفي وقت سابق، أقرَّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة ضد كوريا الديمقراطية، وافقت عليها روسيا على الرغم من فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على موسكو في نفس الوقت، مما حدَّ بشكل كبير من قدرات بيونغ يانغ على التصدير والاستيراد.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات هي الأكثر صرامة وقسوة في القرن الواحد والعشرين بموجب القرار 2375 على كوريا الشمالية.

وتحُد إحدى فقرات القرار من إصدار تصاريح العمل لمواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا بشأن التدابير اللازمة لتنفيذ قرارالأمم المتحدة.

ووفقًا للاتفاق الحكومي الدولي بين روسيا، وكوريا الشمالية، فإن موظفي البعثات الدبلوماسية وأفراد أسرهم يمكنهم الانتقال بين البلدين بجوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة في أراضي دولة أخرى دون تأشيرة طوال مدة تنفيذهم مهامهم الرسمية.