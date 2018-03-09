محكمة تركية تأمر بالإفراج عن صحفيين معارضين

قال محامٍ إن محكمة تركية أمرت، اليوم الجمعة، بالإفراج عن صحفيين من جريدة “جمهوريت” المعارضة أثناء محاكمتهما بتهمة إثارة الفتنة.

وأضاف المحامي أن أمرًا صدر بالإفراج عن رئيس التحرير مراد صابونجو، والصحفي أحمد شيك، فيما قالت وسائل إعلام تركية إن قرارًا صدر بتجديد حبس محامي الصحيفة أكين أتالاي، إلى حين الجلسة المقبلة، والمقرر عقدها في 16 مارس /آذار.

ويطالب الادعاء بأحكام بالسجن تصل إلى 43 عامًا للعاملين في الصحيفة المتهمين باستهداف الرئيس طيب أردوغان من خلال “وسائل حرب غير تقليدية”، وبأنهم أصبحوا تحت سطوة شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن المتهم بتدبير انقلاب فاشل في يوليو/ تموز 2016 .