هيئة الإعلام في جنوب السودان تُوقف بث إذاعة تابعة للأمم المتحدة

قالت الهيئة المعنية بتنظيم العمل الإعلامي في جنوب السودان، اليوم الجمعة، إن السلطات أوقفت بث إذاعة (مرايا) التابعة لبعثة الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بقوانين ممارسة العمل الإعلامي في البلاد.

وتتعرض وسائل الإعلام في جنوب السودان لتهديد متزايد، ورقابة صارمة، من قِبل هيئة الإعلام منذ تأسيسها في 2016.

واتهم مدير هيئة الإعلام في جنوب السودان، ألايجا إلير كواي، الإذاعة “بتكرار عدم الالتزام، ورفض الخضوع لقوانين الإعلام في البلاد”.

وأضاف أن “المحطة لم ترد على العديد من الاستفسارات على مدى سنوات، بما يشمل انتهاك بنود ترخيص البث”. لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إن “البعثة تناقش الأمر مع الحكومة، وإن المحطة ما زالت تبث برامجها”، وإن “إذاعة مرايا تواصل البث في أنحاء البلاد”.