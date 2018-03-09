الأمن الإيراني يستخدم “غاز الدموع” لتفريق مظاهرة للمزارعين في وسط البلاد (صور وفيديو)

استخدمت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق المزارعين الإيرانيين بمنطقة ورزنه التابعة لمحافظة أصفهان وسط البلاد، الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأفادت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران، اليوم الجمعة، بأن مسيرة شارك فيها الآلاف من المزارعين خرجت، عصر اليوم، بمنطقة ورزنه التابعة لمحافظة أصفهان، ضد الحكومة؛ للمطالبة بدفع حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

ونقلت القناة عن مصادر خاصة قولها: إن “قوات الأمن التي ترافقها عناصر من البسيج (التعبئة) فشلت في إقناع المحتجين بإنهاء مسيرتهم، عندما حاولوا قطع الطريق الرابط بين محافظة أصفهان والعاصمة طهران”.

وكشفت المصادر الإيرانية عن تسجيل بعض حالات الاختناق في صفوف المتظاهرين المزارعين خلال المواجهات.

وهتف المتظاهرون، الذين تجمعوا بالقرب من الطريق الرابط بين محافظة أصفهان والعاصمة طهران: “لا لا للجوع! لا لا لمصادرة الحقوق”، في حين هتف بعضهم مطالبًا قوات الأمن بضرورة الانضمام إلى المتظاهرين.

ويوم أمس الخميس، خرج نحو 400 مزارع بمنطقة ورزنه في أصفهان، وتجمعوا على جسر خاجو وانطلقوا باتجاه مبنى الحكومة المحلية في المحافظة؛ للمطالبة بدفع حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية”، مؤكدين على استمرارهم بالاحتجاجات لحين قيام السلطات الحكومية بتحقيق مطالبهم.

وتشهد مناطق مختلفة من إيران بين الحين والآخر احتجاجات لمختلف القطاعات؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية أو دفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.