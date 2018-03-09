الحكومة الإسرائيلية تعد خطة لإرسال “طلاب المدارس” إلى المواقع العسكرية

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، اليوم الجمعة، عن خطة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية تتمثل في إرسال طلاب المدارس للدوام مدة أسبوع في المواقع العسكرية على الحدود مع قطاع غزة والجبهات القتالية.

ووفق الصحيفة، فإن “وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت أعد خطة محكمة، تقضي بفرض أسبوع تعليمي عملي ميداني، من خلال إرسال ألفي طالب من المراحل التعليمية بشكل دوري للدوام في المواقع العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي”.

وأضافت أن “الخطة تهدف لرفع دافعية طلاب المراحل التعليمية، للالتحاق والتجنيد بالجيش الإسرائيلي، بعد إتمامهم مراحل التعليم الأساسية، ولتصبح رغبة الالتحاق بصفوف الجنود أكبر، فيما سيتم إرسال الطلاب إلى مواقع لواء جولاني، والناحل، وجفعاتي، وكفير”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “الخطة تشمل أسبوعًا تعليميًا عمليًا لكل طلاب المراحل التعليمية في إسرائيل، حيث تحتوي على التدريبات العسكرية، والتعرف على الأسلحة والمعدات العسكرية، من خلال البقاء بالموقع مدة 7 أيام”.

وتأتي الخطة بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم الإسرائيلية، ووزارة الجيش، ضمن إجراءات يتخذها الاحتلال الإسرائيلي من أجل إبداء الجاهزية لصد أي هجوم محتمل من الجبهات المحيطة تحديدًا قطاع غزة.