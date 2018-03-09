زعيم كوريا الشمالية: “سول” لن تستيقظ بعد الآن على إنذارات إطلاق الصواريخ  

المصدر: ا ف ب

وعد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعدم إيقاظ الرئيس الكوري الجنوبي مون غاي- إن من النوم بعد الآن على إنذارات متعلقة بإطلاق صواريخ، بحسب ما ذكرت سول الجمعة.

وأجرت بيونغ يانغ العام الماضي 20 تجربة للصواريخ الباليستية، معظمها في ساعات مبكرة صباحًا.

ودائمًا ما دعا مون إثر تلك التجارب مجلس الأمن القومي للانعقاد فورًا في أوقات تم فيها إيقاظ مسؤولين ودبلوماسيين وصحفيين من نومهم.

لكن عندما التقى موفدو سول الأسبوع الجاري، تعهد كيم بعدم إيقاظ مون من النوم بعد الآن.

ونقل مسؤول كوري جنوبي من القصر الرئاسي عن الزعيم الكوري الشمالي القول: “اتخذت قراري اليوم، لن يتم إيقاظ الرئيس مون من النوم بعد الآن باتصالات في ساعة مبكرة صباحًا”.

وفي الاجتماع الذي استمر أربع ساعات، الإثنين، وافق كيم على عقد قمة مع مون في نيسان/أبريل المقبل، وأعرب عن رغبته في لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في موعد قريب، وعرض مناقشة نزع السلاح النووي، ووعد بعدم إجراء تجارب نووية خلال فترة المفاوضات.

واتفقت الكوريتان على إقامة خط ساخن بين الزعيمين.

وقال كيم: “إذا لم تجر محادثات المسؤولين بشكل جيد وتصرفوا بغطرسة، يمكننا أنا والسيد الرئيس أن نتكلم مباشرة على الهاتف وترتيب الأمور بسهولة” وسط ضحك الموفدين من الجانبين.

ونقلت تقارير عن مسؤول آخر في القصر الرئاسي في سيول إن كيم الذي تتحدث وسائل الإعلام بانتظام عن وزنه، مدرك لصورته في الخارج وأطلق مزاحًا أشبه بالنقد الذاتي.

ولم ترد تفاصيل أخرى حول ذلك، لكن ترامب وصفه مرة بـ “القصير والسمين”.