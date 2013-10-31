سنودن يحصل على وظيفة في روسيا

موسكو- قال محام روسي يساعد المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركي ادوارد سنودن الخميس إن الأخير حصل على وظيفة في موقع على الإنترنت في روسيا التي منحته حق اللجوء بعد فراره من الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المحامي اناتولي كوتشيرينا قوله: "إدوارد سيبدأ العمل في نوفمبر".

مضيفا: "سيقدم دعما لموقع روسي كبير" مؤكدا أنه لن يكشف عن اسم الموقع لأسباب أمنية.

وفر سنودن الذي كشف برامج المراقبة الأميركية للهواتف والإنترنت إلى هونج كونج ثم إلى روسيا في حزيران / يونيو الماضي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض سابقا نداءات أميركية بإعادة سنودن إلى بلاده ليواجه اتهامات تشمل التجسس.

وقال بوتين مرارا إن روسيا ستأوي سنودن إذا توقف عن الإضرار بالولايات المتحدة.

ويمكن تمديد حق اللجوء المؤقت الذي حصل عليه في أوائل آب / أغسطس سنويا.

ولم يكشف النقاب عن مكان سنودن في روسيا فمنذ تموز / يوليو لم يظهر سوى في عدد صغير من الصور ولقطات الفيديو التي صورت في لقاء هذا الشهر جمع بينه وبين مسؤولين سابقين بقطاع الأمن القومي الأميركي يؤيدون قضيته وجاءوا لزيارته.

وقال محامي سنودن في وقت سابق إنه يأمل أن يجد موكله وظيفة لأنه يعيش على مبالغ مالية ضئيلة معظمها من التبرعات.