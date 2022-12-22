رئيس بيلاروسيا: تحركاتنا العسكرية لا تهدد أحدا ونرفض "نظريات المؤامرة"
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن المناورات العسكرية في بلاده بالآونة الأخيرة لم تكن تستهدف أوكرانيا، ورفض "نظريات المؤامرة" حول نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود.
وفي كلمة خلال مؤتمر للقادة العسكريين بمناسبة انتهاء عمليات تفتيش عسكرية مفاجئة جرت هذا الشهر، قال لوكاشينكو، إنه لا يمكنه استبعاد "عدوان" ضد بيلاروسيا من جانب "جيران" لم يحددهم بالاسم.
وأضاف: "إذا كنتم تريدون السلام، فاستعدوا للحرب"، قائلًا إن التحركات العسكرية اقتصرت على أراضي بيلاروسيا، ولم تهدد أي بلد آخر.
وأعلنت مينسك في الأسابيع الماضية عن موجة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك إجراءات للتحقق من مدى الجاهزية والاستعداد وعملية نشر جديدة لقوات روسية في البلاد.
وأثارت المناورات تلميحات من مسؤولين أوكرانيين بأن روسيا ربما تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا عبر أراضي بيلاروسيا، مثلما فعلت دون جدوى في الأيام الأولى من حربها في أوكرانيا.
واستضاف لوكاشينكو في مينسك، يوم الإثنين الماضي، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة خارجية نادرة لرئيس الكرملين.
وأثارت الزيارة مخاوف من أن يسعى بوتين لإقناع بيلاروسيا بالانضمام إلى الحملة العسكرية في أوكرانيا، وهو ما يرفضه لوكاشينكو حتى الآن.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن التقارير عن مثل هذه الخطط "لا أساس لها" و"حمقاء".