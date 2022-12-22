رئيس بيلاروسيا: تحركاتنا العسكرية لا تهدد أحدا ونرفض "نظريات المؤامرة"

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن المناورات العسكرية في بلاده بالآونة الأخيرة لم تكن تستهدف أوكرانيا، ورفض "نظريات المؤامرة" حول نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود.

وفي كلمة خلال مؤتمر للقادة العسكريين بمناسبة انتهاء عمليات تفتيش عسكرية مفاجئة جرت هذا الشهر، قال لوكاشينكو، إنه لا يمكنه استبعاد "عدوان" ضد بيلاروسيا من جانب "جيران" لم يحددهم بالاسم.

وأضاف: "إذا كنتم تريدون السلام، فاستعدوا للحرب"، قائلًا إن التحركات العسكرية اقتصرت على أراضي بيلاروسيا، ولم تهدد أي بلد آخر.