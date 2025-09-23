خبراء الأمم المتحدة يدعون الفيفا واليويفا لتعليق عضوية إسرائيل

دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الاتحادين الدوليين للفيفا واليويفا إلى تعليق عضوية إسرائيل، بسبب اتهامات بارتكابها إبادة جماعية في غزة.

وقال الخبراء الثمانية المستقلون في بيان، "على عالم الرياضة رفض فكرة استمرار الوضع كالمعتاد"، مضيفين: "يمكن، بل يجب، تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولًا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأكد الخبراء، الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنهم يتحدثون بصفة مستقلة، وليس نيابة عن الأمم المتحدة نفسها، مشيرين إلى أن تعليق عضوية إسرائيل "رد فعل ضروري لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة".