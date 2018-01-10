تركيا: على روسيا وإيران وقف انتهاكات النظام السوري

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن على روسيا وإيران تنفيذ واجباتهما ومنع هجمات قوات النظام السوري في محافظة إدلب، مضيفًا أن الانتهاكات لا يمكن أن تحدث دون دعمهما.

وأكد أن أنقرة ستعقد اجتماعًا بشأن سوريا مع الدول المتفقة في التوجهات مع تركيا بعد القمة التي تعقد في مدينة سوتشي الروسية التي تستضيف مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر أواخر الشهر الجاري.

وحذرت تركيا، أمس الثلاثاء، من توسيع الجيش السوري لعملياته العسكرية في مدينة إدلب شمال البلاد، معتبرة أن من شأنها “تقويض” جهود التوصل لتسوية سياسية في البلاد.

واتفقت روسيا وتركيا وإيران العام الماضي على إقامة “منطقة لعدم التصعيد” في محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة والمنطقة المحيطة، الواقعة على الحدود مع تركيا، لكن القوات السورية تشن منذ ذلك الحين هجومًا في المنطقة.

وتقول تركيا إنها نشرت قوات في نقاط مراقبة بمحافظة إدلب على بعد نحو 60 كيلومترًا شمالي منطقة هجوم الجيش السوري.