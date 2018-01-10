عضو بالكونغرس: “تويتر” لم تقدم ردًا للمحققين بشأن التواطؤ مع روسيا

قال أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن شركة تويتر لم تقدم للجنة معلومات حول محاولات روسية مزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية في عام 2016، في المهلة المحددة التي انتهت أمس الاثنين.

وطلب مارك وارنر أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بالكونغرس، من الشركة التي تدير موقعًا للتواصل الاجتماعي، أن تقدم إجابات مكتوبة عن أسئلة من اللجنة التي تُجري واحدًا من التحقيقات الرئيسة للكونغرس في النشاط الروسي المزعوم، وكذلك التواطؤ بين حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الانتخابية وبين موسكو.

وتنفي روسيا أي نشاط كهذا، كما ينفي ترامب أي تواطؤ، بينما التزمت شركة فيسبوك وموقع غوغل التابع لشركة ألفابت بالمهلة.

وقالت تويتر إنها “تتطلع للانتهاء” من ردودها قريبًا.

وأضافت في بيان: “مستمرون في التعاون الوثيق مع لجنة المحققين؛ لتقديم إجابات تفصيلية ودقيقة عن أسئلتهم”.

وتابعت “نريد أن نضمن أننا نقدم للكونغرس الإجابات الأكثر اكتمالا ودقة بقدر الإمكان، مع استمرار المراجعة التي نجريها”.

وكان وارنر، هاجم تويتر بشدة بعدما أدلت بإفادة في جلسة مغلقة للجنة في سبتمبر/ أيلول، قائلًا إن مسؤولي الشركة لم يردوا على كثير من الأسئلة عن الاستخدام الروسي للموقع، وإنها لا تزال تتعرض لتأثيرات خارجية.