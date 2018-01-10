عشرات المفقودين في غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الليبي

ذكر ناجون من قارب غرق قبالة ساحل ليبيا الثلاثاء أن نحو 50 شخصا كانوا معهم على متن القارب فقدوا وربما لقوا حتفهم في حين قال خفر السواحل إن عدد المفقودين قد يصل إلى مئة.

وانتشلت سفن خفر السواحل الليبي نحو 300 مهاجر من ثلاثة قوارب قبالة الساحل اليوم لكن أحد هذه القوارب غرق ولم يعثر خفر السواحل سوى على 16 ناجيا.

وقال ناصر القمودي آمر دورية زوارق صبراتة “قرابة الساعة العاشرة صباحا وجدنا قارب الهجرة للأسف كان كليا يعتبر غارقا … وجدنا تقريبا 16 مهاجرا أحياء والباقي كانوا مفقودين .. كانوا متشبثين في القارب تم إنقاذهم لكن للأسف لم نجد أيا من الجثث أو الناجين” الآخرين.

وقال عدد من الناجين الذين أعادهم خفر السواحل إلى قاعدة بحرية في طرابلس إنه كان هناك في الأساس نحو 70 شخصا على متن القارب عندما أبحر قرب مدينة الخمس إلى الشرق من العاصمة. وفي وقت لاحق قال خفر السواحل في بيان إن عدد المفقودين يتراوح من 90 إلى 100 مهاجر على الأقل. وجرى العثور على القاربين الآخرين قبالة ساحل مدينة الزاوية غربي طرابلس.

وقالت امرأة نيجيرية كانت على متن القارب الذي غرق تدعى زينب عبد السلام لرويترز إن المهاجرين انتظروا عدة ساعات كي يتم إنقاذهم مشيرة إلى أن الناجين في حالة من الهزال الشديد.

وأضافت “أشعر أيضا بخيبة أمل شديدة لأنني لم استطع الذهاب إلى حيث أردت..أشعر كذلك بخيبة أمل شديدة ولا أود الذهاب إلى السجن”.