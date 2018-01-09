“النواب الأمريكي” يعتمد قرارًا يدعم التظاهرات في إيران

المصدر: أ.ف.ب

اعتمد مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع الثلاثاء قرارا يدعم التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها إيران في الآونة الأخيرة.

والنص الذي أقر بأغلبية 415 صوتا مقابل صوتين فقط، يؤكد دعم الكونغرس “للشعب الإيراني المنخرط في تظاهرات مشروعة وسلمية ضد نظام قمعي وفاسد”.

كما يؤكد النص أن الكونغرس “يدين الانتهاكات الخطرة لحقوق الاإنسان والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يرتكبها النظام الإيراني بحق الإيرانيين”.

كذلك فإن النواب دعوا في قرارهم إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس إنه “بدفاعنا عن الإيرانيين نريد أن نوضح أنهم ليسوا الهدف لعقوباتنا”، مشيرا إلى أن “العقوبات الأمريكية تستهدف النظام الإيراني القمعي والمزعزع للاستقرار وليس الشعب الإيراني”.