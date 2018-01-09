مقتل 7 وإصابة 23 بانفجار استهدف حافلة شرطة في باكستان

لقي سبعة أشخاص حتفهم، وأُصيب 23 آخرون، اليوم الثلاثاء، في انفجار قنبلة وسط مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوخستان الباكستاني، وفق ما أفادت به الشرطة ومسؤولون في المستشفى المدني.

واستهدف الانفجار حافلة للشرطة قريبًا من منطقة محاطة بإجراءات أمنية مشددة يوجد بها برلمان الإقليم، ومقار حكومية أخرى.

وقال الضابط الكبير في الشرطة عبد الرزاق تشيما إنه من المعتقد أن انتحاريًا توجّه إلى الشاحنة ثم فجّر نفسه.

وقال الطبيب في المستشفى المدني الدكتور وسيم بيغ إنه جرى إحضار جثث خمسة من رجال الشرطة، واثنين من المدنيين والجرحى إلى المستشفى، مضيفًا أن عدد القتلى مرشح للزيادة في ظل وجود بعض المصابين في حالة خطيرة.

ووقع الهجوم بعد ساعات من استقالة رئيس وزراء الإقليم سناء الله زهري رغم عدم وجود دلائل على أن الانفجار له صلة بالشؤون السياسية في الإقليم.