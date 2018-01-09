تقارير: إيران تعيد افتتاح سجن في الأحواز لتزايد عدد معتقلي الاحتجاجات

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإيرانية أعادت فتح سجن “كارون” في مدينة الأحواز ذات الأغلبية العربية، والذي تم إغلاقه في 2016، وذلك بسبب تزايد عدد معتقلي الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي في عموم إيران.

ونقل موقع “بيك إيران” الإخباري عن مصادر محلية في الأحواز قولها إن “السلطات الأمنية أعادت اليوم فتح سجن كارون بمدينة الأحواز، بسبب تزايد الاعتقالات الواسعة في صفوف المنتفضين ضد النظام”.

وأضافت المصادر أن “السجون في محافظة خوزستان امتلأت بالمحتجزين من مناطق مختلفة من المحافظة، في مقدمتها مدينة الأحواز عاصمة خوزستان”.

وقال ناشطون في الأحواز إنهم “شاهدوا عشرات السيارات التي تقوم بنقل المحتجزين إلى سجن كارون”.

وكان المدير العام للسجون في الأحواز رضا بوستجي، أعلن في 10 من شباط/فبراير 2016، عن إغلاق سجن “كارون” نظرًا لانخفاض أعداد السجناء بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض معدل الجريمة، وأن إدارة السجون العامة ستقوم بتحويله إلى ملعب.

وكان موقع إذاعة “زمانه” التابع للمعارضة الإيرانية في الخارج، أفاد، أمس الإثنين، بأن عدد المتظاهرين المعتقلين في محافظة خوزستان وحدها تجاوز 1000 بينهم 400 امرأة، معظمهم من مدن إيذه، مسجد سليمان، شادكان، وشوشتر.