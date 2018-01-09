إيران.. محتجون يحرقون مكتب ممثل خامنئي

أفادت تقارير بأن أشخاصًا أقدموا على إحراق مكتب ممثل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في مدينة ملاير التابعة لمحافظة همدان غربي البلاد، في وقت متأخر من مساء، أمس الإثنين.

وقال موقع قناة “صوت الشعب” المعارضة، اليوم الثلاثاء،”إن محتجين تمكنوا من إضرام النار في مكتب خطيب صلاة الجمعة وممثل المرشد في مدينة ملاير، الشيخ محمد باقر برقراري”، مضيفة “أن الفساد المالي الواسع الذي تورط فيه الشيخ برقراري؛ كان وراء استهداف مكتبه”.

وأعلنت جماعة عبدة الشيطان (ري ‌إستارت)، التي أسسها ويرأسها محمد حسيني، المذيع السابق في التلفزيون الحكومي الإيراني، مسؤوليتها عن استهداف المكتب، وذلك في بيان مقتضب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وكان زعيم الجماعة هدد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، باستهداف المساجد والمباني الإدارية والمصارف والحافلات، وأية مؤسسة تابعة للحكومة والنظام.

وأفادت تقارير بأن الجماعة أقدمت، في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على إحراق مقر لقوات الباسيج (التعبئة)، قرب وزارة الاستخبارات في العاصمة طهران.

وفي الشهر الماضي، تمكن أعضاء الجماعة من استهداف مسجدين في طهران وتبريز، كما هاجموا عددًا من المصارف الحكومية.