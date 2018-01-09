بدء محادثات رسمية بين الكوريتين هي الأولى منذ عامين

بدأت الكوريتان الجنوبية والشمالية، اليوم الثلاثاء، محادثاتهما رفيعة المستوى الأولى لهما، منذ أكثر من عامين، ويعتبر هذا أول لقاء بين الجارتين الكوريتين منذ ديسمبر/ كانون أول 2015.

واقترحت سيول على بيونغ يانغ، أن يتم في شباط/ فبراير المقبل بالتزامن مع الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية والتي قرر الشمال المشاركة فيها، استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953).

وقال نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي شون هاي سونغ للصحافيين: “الوفد الجنوبي اقترح على نظيره الشمالي أن تستأنف هذه اللقاءات مع حلول السنة القمرية الجديدة والذي يصادف في منتصف فترة الألعاب الأولمبية الشتوية”.

وقال مسؤول كوري جنوبي كبير ‬‬إن كوريا الشمالية قالت خلال المحادثات إنها سترسل وفدًا يضم مسؤولين على مستوى رفيع ورياضيين وفرقة تشجيع إلى الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.

وقال شون للصحفيين إن كوريا الجنوبية اقترحت أيضًا أن يسير الرياضيون من الكوريتين سويا خلال حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية والأنشطة المشتركة الأخرى بين البلدين خلال الأولمبياد.

ويمثل البلدين 5 مندوبين من كل طرف، في الاجتماع الذي تجري فعالياته بقرية “بانمونجوم” الحدودية التي وقّع فيها اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية.