نائب ألماني بارز يقدم شكوى ضد رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني

رفع البرلماني الألماني البارز فولکر بك، المندوب عن حزب “الخضر” يوم الإثنين، دعوى قضائية ضد محمود هاشمي شاهرودي رئيس تشخيص مصلحة النظام الايراني الذي يرقد في جمهورية المانيا الاتحادية للعلاج.

وقال فولكر بك، قدمت شكوى ضد محمود هاشمي شاهرودي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام بجمهورية إيران الإسلامية، بتهمة قتل أشخاص في إيران.

وأضاف فولكر بك، أن شكواه قدمت يوم الأحد الماضى رسميا إلى محكمة ولاية زاکسن، حسب راديو “فردا”.

وأوضح فولكر بك، في شكواه أن محمود شاهرودي ارتكب جرائم كثيرة بحق الإيرانين خلال عشر سنوات عندما كان رئيسا للسلطة القضائية، قبل أن يصبح رئيسا لمجلس تشخيص مصلت النظام بأمر من خامنئي.

وكان مئات من الإيرانيين المقيمين في ألمانيا تجمعوا يوم السبت أمام المستشفى الذي يعالج فيه رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمود هاشمي شاهرودي مطالبين بعدم عودته إلى إيران ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ومسؤوليته عن إعدام أكثر من ألفي شخص إبان رئاسته القضاء في إيران.

وطالب المتظاهرون بمحاكمة شاهرودي بصفته “جلاداً” و”قاتلاً ” حكم بالموت على الكثير من الشباب الإيرانيين خلال ترؤسة السلطة القضائية خلال عشرين سنة.

وإلى جانب ذلك أعلنت وسائل الإعلام الألمانية الاحتجاج على تواجد محمود شاهرودي، في ألمانيا.

ووفقا للإذاعة الألمانية فإن صحيفتي “بيلد” و”هانوفرشة” (HAZ) أعلنتا أن محمود هاشمى شاهرودى 69 عاما وأحد مقربي المرشد على خامنئي الذي يرقد حاليا في مستشفى في ألمانيا لتلقي العلاج، كان قد أعدم الكثير من الشباب السياسيين في إيران.

كما كتبت فوكوس اونلاين :” شاهرودي في فترة رئاسته السلطة القضائية، شهدت إيران تنفيذ عمليات الإعدام والاعتقالات التعسفية وفرض عملية التعذيب على المعارضين وإعدام العديد من الشباب دون سن 18 عاما”.