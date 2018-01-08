موسكو ترد على واشنطن: استخباراتكم تطلق الأكاذيب

اعتبرت موسكو أن المخابرات الأمريكية “تطلق الأكاذيب”، بمزاعمها أن روسيا كانت تتدخل منذ سنوات عديدة في الانتخابات الأمريكية.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الإثنين على صفحتها في فيسبوك، ردًّا على تصريحات مدير وكالة المخابرات الأمريكية، مايكل بومبيو، لقناة “سي بي أس” الأحد، ادعى فيها أن روسيا تعمل على مدى “عقود” على تقويض الانتخابات في الولايات المتحدة: ” إن أفضل دليل على زيف وبطلان هذه الاتهامات، عدم إثارة المسؤولين الأمريكيين السياسيين والاستخباراتيين لموضوع التدخل خلال كل هذه العقود”.

وأوضحت زاخاروفا، لم يكن هناك تقرير أو فيلم أو تصريح واحد، قبل إفراز النظام الانتخابي الأمريكي نتيجة تتمثل في شكل الرئيس دونالد ترامب. وفي هذه اللحظة انطلق كل شيء، بما في ذلك اتهامات لا تستند إلى أي دليل، والبحث عن عدو خارجي، والشكاوى من “يد الكرملين” ومزاعم عديدة.

يذكر أن تحقيقات تجري من قبل كل من الكونغرس الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي على نحو مستقل بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ووصفت موسكو هذه الاتهامات مرارًا بأنها عارية عن الصحة، مشيرة إلى أن الأمريكيين لم يقدموا أي دليل واقعي يثبت ادعاءاتهم.

وكانت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير شبكة “روسيا اليوم” التلفزيونية ، قد قالت الأحد ، إن المخابرات الأمريكية ستكتشف بعد 5 سنوات، أنه لم يكن هناك أي تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.