بعد تعديلات عديدة.. ماي تحتفظ بـ5 وزراء أساسيين في حكومتها

حافظ 5 وزراء في الحكومة البريطانية على حقائبهم، عقب التعديلات التي أعلنت عنها رئيسة الوزراء تيريزا ماي الإثنين.

وأبقت ماي على وزراء الخارجية “بوريس جونسون”، والمالية “فيليب هاموند” والداخلية “آمبر راد”، وشؤون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي “دافيد دافيس”، والدفاع “كافين ويليمسون”، في مناصبهم.

وعيّنت ماي وزير العدل السابق ديفيد ليدينغتون بمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما حلّ دافيد غاوكي وزيرًا للعدل.

كما عيّنت ماي براندون لويس وزيرًا للدولة، وأوكلت إلى وزارة شؤون المجتمعات والحكم المحلي البريطاني التي يسيرها الوزير ساجد جاويد، مهمة تسيير شؤون وزارة الإسكان.

وكلفت ماي وزير الصحة جيرمي هانت بتسيير شؤون وزارة الخدمات الاجتماعية أيضًا.

وبسبب المشاكل الصحية التي يعاني منها، استقال صباح اليوم وزير شؤون أيرلندا الشمالية جيمس بروكنشاير من منصبه، وتمّ تعيين كارين برادلي بدلًا منه.

وقالت ماي في تصريح صحفي، إنها ستواصل الإعلان عن التغييرات الوزارية يوم غد الثلاثاء.