بعد تجميد المساعدات الأمريكية‎.. باكستان تفرج عن صهر زعيم طالبان

المصدر: أ ف ب

أمرت محكمة باكستانية أمس الإثنين بالإفراج عن صوفي محمد صهر زعيم حركة طالبان باكستان، بعد أيام على إعلان واشنطن تجميد المساعدات العسكرية لإسلام آباد المتهمة بالتساهل في مكافحة “الإرهاب”.

ويتهم محمد، عم زعيم طالبان باكستان مولانا فضل الله، “بالقتل والخيانة والإرهاب والتمرد”.

ويعتبر رجل الدين العجوز الموالي لطالبان وزعيم جماعة حركة “تنفيذ الشريعة المحمدية” المحظورة، المخطط الأبرز لحركة عنف تسعى إلى تطبيق الشريعة في منطقة ملاكند في شمال غرب باكستان.

وأوقف الرجل عام 2001 أثناء عبوره الحدود الافغانية الباكستانية برفقة مسلحين، واتهم بإرسال مئات المسلحين لاستهداف القوات الدولية بقيادة أمريكية أثناء محاولتها الإطاحة بنظام طالبان.

والعام 2008 أفرج عن صوفي محمد الثمانيني قبل توقيفه مجددًا العام التالي في بيشاور بسبب إلقاء خطاب ناري.

وصرح محامي الزعيم الطالباني فداء غول الإثنين أن محكمة في بيشاور أمرت بالافراج عن محمد الذي كان محتجزًا في سجن يخضع لحماية مشددة.

وقال المحامي “انه متقدم في السن وعاجز عن الحركة ويعاني من مشاكل كلوية ومن الوهن، ونقل إلى المستشفى أكثر من مرة”.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على تعليق واشنطن مساعدات أمنية لباكستان بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مبررة ذلك باتهام إسلام آباد بالازدواجية والتساهل إزاء جماعات متمردة على غرار حركة طالبان أفغانستان وحلفائها في شبكة حقاني.