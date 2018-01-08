طلاب جامعيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام سجن “إيفين” بطهران

نظم مجموعة من طلاب جامعات العاصمة الإيرانية طهران، الإثنين، وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين شمال العاصمة، حيث يتواجد العشرات من الطلاب الجامعيين الذين اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والنظام.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن العشرات من طلاب الجامعات نظموا وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين للضغط على السلطات من أجل الإفراج عن زملائهم المعتقلين.

وكان بيان لنقابة طلاب الجامعات في طهران، قد دعا في وقت سابق من اليوم جميع الطلاب إلى التواجد بالقرب من سجن إيفين للتظاهر والتضامن مع أهالي المعتقلين الذين يعتصمون لليوم الرابع على التوالي أمام السجن لمعرفة مصير أبنائهم.

وكان عضو لجنة التعليم والبحث في البرلمان الإيراني، محمود صادقي، كشف السبت الماضي عن وجود 90 طالبًا جامعيًا على الأقل معتقلًا منذ بدء المظاهرات المناهضة للنظام.

وقال صادقي لوكالة أنباء “إيلنا” الإصلاحية، إن مصير 10 طلاب من بين الموقوفين ما زال غامضًا، مشيرًا إلى أن التحقيقات حول مصيرهم ما زالت مستمرة، وأن الجهة التي أوقفتهم ما زالت مجهولة.

وأوضح أن غالبية الطلبة المذكورين تم توقيفهم في أماكن بعيدة عن المظاهرات أو قرب عناوين منازلهم، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة بحق الطلاب المذكورين ستزيد من توتر الأجواء في البلاد.

وبين النائب الإصلاحي محمود صادقي، أن 58 طالبًا من بين الموقوفين يدرسون في جامعات مختلفة بالعاصمة طهران، مشيرًا إلى صدور قرار توقيف مؤقت بحق بعض الطلبة، في حين تم إطلاق سراح عدد آخر مقابل كفالة مالية.

وكانت جامعة طهران التي تعد من أهم الجامعات في إيران، دخلت على خط الاحتجاجات ونظم طلابها الأسبوع الماضي تظاهرة داخل الجامعة، ورفعوا شعارات ضد الحكومة وبعض المسؤولين في البلاد، ما دفعت الجهات الأمنية إلى اعتقال بعض المشاركين وتعطيل الدوام في الجامعة.