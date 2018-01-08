ألمانيا تتوقع عودة أكثر من 100 طفل من أبناء مقاتلي “داعش”

يستعد مسؤولون أمنيون في ألمانيا لوصول أكثر من 100 رضيع وطفل، هم أبناء مواطنين ألمان غادروا البلاد للقتال في صفوف تنظيم “داعش” المتطرف في العراق وسوريا، وذلك وسط مخاوف من غرس بذور التطرف في عقول هؤلاء الأطفال.

ويُعتقد أن ما يقرب من ألف شخص تركوا ألمانيا للانضمام لمتشددي التنظيم. ومع تقهقر التنظيم في الشرق الأوسط يعود بعضهم مع أفراد أسرهم، فيما تحاول السلطات الألمانية تأمين إطلاق سراح أطفال تم اعتقال آبائهم وأمهاتهم.

وفي وثيقة موجهة إلى نائب برلماني ألماني، اليوم الإثنين، قالت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية، ايميلي هابر، إن من الصعب تحديد عدد الأطفال المتوقع وصولهم، نظرًا لعدم معرفة عدد الذين ولدوا أثناء وجود الأهل في سوريا أو العراق.

لكن هابر أضافت في ردها على طلب إحاطة برلماني رسمي قدمته النائب عن حزب الخضر، ايرين ميهاليتش، أن مسؤولي الأمن لديهم معلومات تشير إلى أن من المتوقع وصول عدد يقارب 100 من القصر أغلبهم من الرضع والأطفال الصغار.

وثارت المخاوف من غرس بذور التطرف لدى الأطفال والقصر، بعد أن نفذ ثلاثة قصّر هجمات في ألمانيا في 2016 من أصل خمسة هجمات في ذلك العام، ومع اعتقال صبي في الثانية عشرة من عمره بعد أن حاول تنفيذ تفجير في سوق لعيد الميلاد بمدينة “لودفيجسهافن”.

وتقول الحكومة الألمانية إن لديها أدلة على أن أكثر من 960 شخصًا غادروا ألمانيا إلى سوريا والعراق حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2017 للقتال في صفوف “داعش”، ويعتقد أن ثلثهم عادوا إلى ألمانيا فيما قتل على الأرجح 150 منهم في المعارك هناك.

وقالت هابر إن وزارة الخارجية الألمانية تقدم خدمات قنصلية لمواطنين ألمان وأبنائهم ممن اعتقلوا أو سجنوا في العراق، وتسعى لإعادة أطفال محبوسين حاليًا مع ذويهم في العراق.

وأضافت: “لا يمكن تحديد جدول زمني لعودة هؤلاء الأطفال؛ لأن الأمر يعتمد بشكل كبير على تعاون السلطات العراقية”.