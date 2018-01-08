إيران تهدد بإعادة النظر في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

نقلت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي قوله اليوم الإثنين، إن إيران قد تعيد النظر في تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا لم تحترم الولايات المتحدة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في العام 2015.

ونقلت الوكالة عن صالحي قوله للمدير العام للوكالة الدولية، يوكيا أمانو:” إذا لم تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها بموجب (الاتفاق النووي)، فسوف تتخذ إيران قرارات قد تؤثر على تعاونها الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.