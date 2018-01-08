المقاومة الإيرانية: 35٪ من محتجزي “الانتفاضة” طلاب مدارس

كشفت “المقاومة الإيرانية” في الخارج، أن سلطات الأمن الإيرانية اعتقلت مئات من الشباب، في الأهواز وحميدية وشادكان وغيرها من المدن، في محافظة “خوزستان”؛ على خلفية الانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام.

وقال عضو “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، مهدي عقبائي، في تصريح حول أحداث الانتفاضة في إيران، إن “خوزستان والأهواز البطلة، شهدتا كل يوم تظاهرات واحتجاجات شعبية، ضد نظام الإرهاب الحاكم في إيران”.

وأضاف، أن “المواطنين المنتفضين والشباب الأبطال، في مختلف مناطق الأهواز، في اليوم العاشر من الانتفاضة الشعبية، احتجوا على القمع الوحشي للمنتفضين، واعتقل عدد كبير منهم”.

وأوضح عقبائي، أن 35٪ من المحتجزين في الانتفاضة العارمة هم طلاب مدارس، و90٪ منهم دون 25 عامًا.

ودعت المقاومة الإيرانية، الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ للعمل على “الإفراج السريع وغير المشروط عن معتقلي الانتفاضة، لاسيما طلاب المدارس والجامعات”.