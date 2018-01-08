خلافًا لأسلافه الرؤساء.. هكذا يبدأ ترامب يوم عمله

أصبح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يباشر عمله اليومي في البيت الأبيض، في وقت متأخر عمّا كان عليه في الأيام الأولى من الرئاسة، ويعقد عددا أقل من الاجتماعات، فيما أخذ يخصص المزيد من الوقت لمشاهدة التلفزيون، ونشر الرسائل في تويتر وإجراء المكالمات الهاتفية، حسبما ذكرت اليوم بوابة أكسيوس الإلكترونية، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، ووثائق عن جدول العمل اليومي للرئيس الأمريكي.

وطبقا لهذا الموقع، فإن ترامب وخلافا لأسلافه في البيت الأبيض، يبدأ عادة يوم عمله فى الساعة 11 صباحا، بقراءة ما تزوده به الاستخبارات من تقارير ومعلومات عن قضايا الامن القومي.

وقبل ذلك، يخصص وقته من الساعة 8 إلى 11 صباحا، لمشاهدة التلفزيون، وتويتر وإجراء المكالمات الهاتفية.

ويعمل ترامب في المكتب البيضاوي، حتى الساعة 18:00.

وقالت أكسيوس إن الرئيس الأمريكي يعقد فى الوقت الحالى اجتماعا او اجتماعين في مكتبه وليس أكثر، ومعظم الوقت الفاصل بين هذين الاجتماعين يقضيه سيد البيت الأبيض في إجراء المكالمات الهاتفية أو مشاهدة البرامج الإخبارية فى غرفة الطعام التى تقع بجوار مكتب الرئيس.

وبعد نهاية يوم العمل يعود ترامب إلى الجزء السكني من البيت الأبيض، حيث يشاهد التلفزيون مرة أخرى أو يتابع إجراء مكالمات هاتفية.

ولاحظت أكسيوس ، أن ترامب في الأيام الأولى من رئاسته، كان يبدأ العمل في وقت مبكر من اليوم وينتهي في وقت لاحق عمّا هو عليه الحال في الوقت الراهن، وكان يعقد اجتماعات عمل أثناء وجبة الإفطار، ويختتم قراءة الإحاطات الاستخباراتية في حوالي 10:30 صباحا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الامريكية سارة ساندرز، التى علقت على هذه المعلومات، “ان الرئيس يقضى فى الصباح وقته فى كل من المقر السكني والمكتب البيضاوي”. واضافت “انه فى هذا الوقت يقوم باستمرار بمهاتفة الموظفين ورجال الكونغرس والوزراء وقادة الدول الاجنبية”.

وذكرت أكسيوس أن الرئيس الأمريكي ال 43 جورج ووكر بوش، كان يدخل عادة الى المكتب البيضاوى حوالى الساعة 06.45 صباحا. كما أن خلفه الرئيس باراك أوباما كان يباشر يوم عمله في المكتب البيضاوي في وقت مبكر، ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا.