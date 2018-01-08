مسؤول أمريكي: ترامب “عبقري” وكتاب مايكل وولف “خيال بشع”

وجه معاون كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات شديدة يوم الأحد لكتاب جديد هز البيت الأبيض، ووصف ترامب بأنه عبقري وشن هجومًا على التغطية الإخبارية للكتاب، قبل أن يحثه مقدم تلفزيوني على الهدوء وينهي المقابلة.

وأبلغ ستيفن ميلر كبير المستشارين السياسيين بالبيت الأبيض جيك تابر، مقدم برنامج “ستيت أوف ذا يونيون” الذي تبثه شبكة “سي.إن.إن” أن كتاب “نار وغضب”.. داخل بيت ترامب الأبيض” للصحفي مايكل وولف إنما هو “عمل بشع من الخيال”.

واتهم ميلر “سي إن إن” بالقيام “بتغطية هيستيرية مناهضة لترامب” في أعقاب صدور الكتاب يوم الجمعة، والذي يصف ترامب، نجم تلفزيون الواقع السابق الذي تولى المنصب قبل نحو عام، بأنه غير مستقر عقليًا وغير مؤهل للمنصب.

وقال ميلر “الواقع هو أن الرئيس عبقرية سياسية” ووصف تابر بأنه “غير ودود” ليرد الأخير قائلاً “ليست لدي فكرة عن سبب مهاجمتك لي” مضيفًا أن ميلر “مجامل بحماس” وطلب منه “الهدوء” قبل أن ينهي المقابلة.

وأضاف تابر وهو ينهي المقابلة: “أعتقد أننا أضعنا ما يكفي من وقف المشاهدين”.

والبيت الأبيض في موقف دفاعي منذ نشر مقتطفات من الكتاب الأسبوع الماضي، حيث أسرع ترامب ومعاونوه إلى رفض ما صور به الكتاب الرئيس وأساليب الكاتب.

ودفعت المقتطفات ترامب إلى نشر تغريدة يوم السبت قال فيها إنه “عبقري راجح العقل جدًا”. وهاجم الرئيس الكتاب مجددًا أمس الأحد.

وأتيح لوولف الدخول إلى البيت الأبيض بشكل كبير وعلى نحو غير عادي خلال أوقات كثيرة من العام الأول لترامب في السلطة، بناء على طلب من كبير خبراء ترامب الاستراتيجيين ستيف بانون الذي كان يقدم النصح والمشورة للرئيس في أشهره الأولى في السلطة وأثناء حملته الرئاسية.

وقال وولف إن الكتاب مبني على ما شاهده في البيت الأبيض ومحادثاته مع ترامب ومقابلاته مع كبار العاملين ومن بينهم بانون.

وقال ميلر (لسي.إن.إن) “من المأساوي والمؤسف أن يدلي ستيف بهذه التعليقات البشعة”.

وظهر وولف في برنامج (ميت ذا برس) الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) أمس ودافع عن تصويره لترامب في الكتاب وكذلك عن أساليبه في التغطية.