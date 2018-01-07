هيلي: تغريدة ترامب عن الزر النووي نبهت زعيم كوريا الشمالية لخطورة الوضع

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، يوم الأحد، إن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص امتلاكه زرًا نوويًا أكبر من الذي يمتلكه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، نبهت الأخير، و”أوضحت مخاطر المواجهة النووية”.

وكان الزعيم الكوري الشمالي أكد الأسبوع الماضي أن لديه زرًا نوويًا جاهزًا للاستخدام، مما دفع ترامب للرد في تغريدة على “تويتر” قال فيها إن الزر الأمريكي الذي يمتلكه أكبر وأقوى.

ولقي هذا التعليق انتقادات بما في ذلك من جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي سابقًا، والذي قال إن هذا التعليق أفقد الحلفاء الثقة في واشنطن.

وقالت هيلي لدى سؤالها في برنامج تبثه شبكة “إيه.بي.سي” عما إذا كانت تغريدة الرئيس فكرة صائبة: “أعتقد أن علي ترامب دائما إبقاء كيم متنبهًا. من المهم جدًا ألا نسمح له أبدًا بالغطرسة الشديدة التي لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حربًا نووية”.

وأضافت أن كوريا الشمالية “يجب أن تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كيم”، مؤكدة أنه “لن نسمح لهم بتضخيم حقيقة أن لديهم زرًا على مكتبهم ويستطيعون تدمير أمريكا، نريد دائمًا أن نذكرهم بأن بإمكاننا تدميرهم أيضًا، لذا عليكم التحلي بأعلى درجات الحذر والحرص في أقوالكم وأفعالكم”.