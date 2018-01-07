“أمازون” تحذف التعليقات على كتاب “نار وغضب”

حذف موقع شركة التجارة الإلكترونية “أمازون” التعليقات والتقييمات على كتاب “النار والغضب: ترامب في البيت الأبيض” للمؤلف مايكل وولف، بسبب “عدم توافقها مع المبادئ التوجيهية للشركة”، وفق مسؤوليها.

وبحسب موقع “كوارتز” الأمريكي لم تكشف “أمازون” حتى الآن عدد التعليقات التي حذفتها، إلا أن عدد التعليقات المتبقية منذ مساء الخميس يقارب 800 تعليق فقط.

ورأى الموقع أنه من الممكن أن تكون الشركة قد تعلمت من درس شهر سبتمبر/ أيلول الماضي عندما حذفت مئات التعليقات على مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة “هيلاري كلينتون”، حيث تفاجأت حينها بنحو 1500 تعليق معظمها تسخر من الكتاب.

وقال جوناثان كارب ناشر الكتاب: “من المستبعد جدًا أن يقرأ 1500 شخص كتاب هيلاري بالكامل ليلة نشره ويخرجون فورًا بتقييم صارخ، سواء أكان رائعًا أم غير لائق”.